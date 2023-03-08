"Звільнення? Мені важко сказати, я це не контролюю. Але розумію, що результати сприяють таким питанням.

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Питання потрібно ставити не мені, хоча результати останніх тижнів такі, що я розумію, чому їх ставлять. Особисто я сконцентрований на покращенні нашої гри", – цитує Паркера ВВС.

Нагадаємо, 42-річний англієць очолив Брюгге у грудні 2022 року, однак не зумів суттєво покращити становище команди (2 перемоги, 2 поразки і 6 нічиїх). Після 28-ми турів "чорно-сині" йдуть у турнірній таблиці Ліги Жупіле четвертими, відстаючи від лідера – Генка – на 21 очко.

Напередодні Брюгге у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів вдруге поступився Бенфіці (1:5) і за сумою двох матчів (1:7) вилетів з подальшого розіграшу турніру.

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