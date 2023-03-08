"Це, звичайно, дуже невтішний результат для нас, особливо через рахунок. Треба сказати, що ми зустріли досить особливу команду з технічною якістю та зібраністю. Ми як і раніше дуже пишаємося тим, чого досягли в цьому змаганні. Але в підсумку ми програли, тому що вони були набагато сильнішими.

Бенфіка – Брюгге – 5:1 – відео голів та огляд матчу

Зараз це гірка пігулка. Команда зробила неймовірні речі, щоб зайти так далеко. Для мене це було складно, але гравці були блискучими та хотіли зробити все можливе. Постараюся змінити ситуацію та створити команду, яка знову почне перемагати", – цитує наставника бельгійців сайт УЄФА.

Нагадаємо, що Роман Яремчук проти Бенфіки вийшов у стартовому складі. Українець зіграв 62 хвилини, але, на жаль, результативними діями не відзначився.

Брюгге заліг на дно у Лісабоні – Бенфіка знищила бельгійців і вийшла в чвертьфінал ЛЧ, Яремчук провів слабкі 62 хвилини