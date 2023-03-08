"Увольнение? Мне трудно сказать, я это не контролирую. Но понимаю, что результаты способствуют таким вопросам.

"Мы гордимся тем, чего добились": тренер Яремчука похвалил своих игроков после сокрушительного вылета из Лиги чемпионов

Вопросы нужно задавать не мне, хотя результаты последних недель таковы, что я понимаю, почему их задают. Лично я сконцентрирован на улучшении нашей игры", – цитирует Паркера ВВС.

Напомним, 42-летний англичанин возглавил Брюгге в декабре 2022 года, однако не сумел существенно улучшить положение команды (2 победы, 2 поражения и 6 ничьих). После 28-ми туров "черно-синие" идут в турнирной таблице Лиги Жупиле четвертыми, отставая от лидера – Генка – на 21 очко.

Накануне Брюгге в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов во второй раз уступил Бенфике (1:5) и по сумме двух матчей (1:7) вылетел из дальнейшего розыгрыша турнира.

Брюгге залег на дно в Лиссабоне – Бенфика уничтожила бельгийцев и вышла в 1/4 финала ЛЧ, Яремчук провел слабые 62 минуты