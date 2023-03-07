Колишні конкуренти Яремчука показали українцю майстер-клас, оформивши винос Брюгге в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів на "Да Луж" (5:1). Звіт читайте на "Футбол 24".

Як і очікувалось, перша зустріч між кризовим Брюгге та фантастичною Бенфікою завершилась перемогою "орлів" – 0:2. Майже ніхто не вірив у камбек бельгійців, адже його треба було творити на "Да Луж". У себе вдома підопічні Роджера Шмідта не програли жодного разу в сезоні, тож підсумок матчу-відповіді здавався трішки передбачуваним...

Яремчук нічим не запам'ятався

У відчайдушній спробі здивувати португальців Скотт Паркер випустив кракена – нашого Романа Яремчука. Домашній поєдинок він провів на лаві запасних. Ймовірно, тренерський штаб Брюгге сподівався на особливу заведеність українця в поєдинку проти колишніх одноклубників.

На жаль, Ромко залишився непомітним, хоча його статистика в першому таймі не набагато гірша за статистику партнерів. Яремчук провів одну верхову дуель (виграв) і одне єдиноборство на землі (програв), заробив кутовий, сів на жовту картку за підкат у Шикінью й виконав 13 передач – 10 точних. Карта пасів показує, що нічого хорошого з такої дистрибуції не вийшло.

Бенфіка розкатувала Брюгге в дворовому стилі

Зате феєрили його екс-партнери. Бенфіка домінувала від стартового свистка і до перерви, володіючи м'ячем 52% ігрового часу, завдавши в 2,5 раза більше ударів та вигравши боротьбу (17:10 за успішними дуелями). Особливо ефективно "орлам" вдавалося пресингувати та контратакувати через фланги. Власне, звідти й прийшов перший гол – лісабонці провели його вже на 2-й хвилині!

Гол виявився ефектним. Гонсалу Рамуш отримав м'яч у глибині й віддав його Рафі Сілві, той перевів на фланг Баху, а фулбек прострілив на лінію воротарського. Жоау Маріу замкнув п'яткою, але взяття воріт скасували через офсайд.

Ще за п'ять хвилин Сілла ледь не зрізав передачу Рамуша у власну сітку – Міньйоле виручив. На 15-й же хвилині Рамуш розрізним пасом знайшов Маріу, а Жоау викотив м'яч на 11 метрів під удар Флорентіну. Опорник пробив неточно.

Один із найкращих моментів було змарновано на 20-й хвилині, коли спрацював пресинг Бенфіки. Грімальдо підхопив сферу й увійшов на лівий край штрафного, звідки виконав передачу під удар Маріу. Жоау вистрілив у правий нижній, але влучив у захисника на лінії – а від нього м'яч відскочив у ногу Міньйоле! Подальша атака другим темпом завершилась неточним пострілом.

Брюгге взагалі не мав контргри, за півгодини огризнувшись лишень стандартом (Ванакен пробив у стінку). Так довго тримати "нулі" бельгійці не могли. Наприкінці першого тайму Бенфіка таки конвертувала своє домінування у гол.

На 38-й Грімальдо розігнав швидку контратаку, в завершенні якої Рамуш віддав передачу на правий край карного майданчика – там Рафа Сілва обіграв захисника на рівному місці, після чого пробив зовнішнім боком стопи. Точно в дальній кут. 1:0!

У компенсований же час Рамуш відзначився і сам, влетівши у штрафний з лівого флангу, обігравши двох захисників і бахнувши у лівий нижній. 2:0! Питання щодо переможця протистояння де-факто були зняті.

Добивання приречених, овація Яремчуку та історичні рекорди Бенфіки

По перерві Скотт Паркер зняв з гри партнера Яремчука по атаці – Ноа Ланга. Замість нього вийшов Оньєдіка, але кращою гра бельгійців не стала, хоча Яремчуку на 50-й хвилині дозволили замкнути навіс від Меєра. Роман головою пробив зависоко.

Бенфіка ж продовжила домінувати, організувавши декілька ударних атак на старті другого тайму. Зрештою, на 57-й хвилині лісабонці забили третій гол – це Рамуш розстріляв ворота з пасу Грімальдо на лівий кут воротарського. 3:0!

Після цього Скотт Паркер зняв з гри і Яремчука. Українець провів на полі 62 хвилини. У другому таймі Роман зробив 4 дотики до м'яча, завдав 1 неточний удар, виконав 1 невдалу спробу обіграшу на дриблінгу й віддав 1 пас (не враховуючи розіграшу в центрі поля).

Публіка на Да Луж не забула про свого екс-форварда, влаштувавши йому овацію.

Наступні півгодини перетворились на чисту формальність. Брюгге міг би спробувати хоча б уникнути розгрому, але не вийшло навіть обійтись без нових пропущених. На 71-й хвилині "орли" заробили пенальті, який реалізував Жоау Маріу – він став першим гравцем Бенфіки після Еeсебіу, якому вдалося забити у п'яти матчах ЛЧ поспіль.

На 77-й же голом відзначився Нерес, який тільки-но вийшов на заміну. Екс-вінгер Шахтаря прийняв передачу від Невеша й з лівого краю штрафного відправив м'яч у дальній кут – 5:0!

Лишень після цього бельгійцям дозволили провести гол престижу. Його на 87-й хвилині провів Меєр, який шикарно вистрілив з лінії карного майданчика. 5:1! Саме з цим рахунком матч і добіг кінця.

Бенфіка вдруге поспіль виходить у чвертьфінал Ліги чемпіонів, що трапилось вперше за всю історію клубу.

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