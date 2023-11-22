Украинский легионер Роман Яремчук пока не может до конца адаптироваться в испанском клубе.

Форвард Валенсии Роман Яремчук до сих пор не открыл счет своим голам после перехода в стан "летучих мышей". Украинец провел за "оранжевых" уже 8 матчей, однако пока остается без результативных действий.

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По сообщению Radio Taronja, адаптация нашего земляка в Валенсии проходит очень сложно. Отмечается, что Яремчук еще не до конца интегрировался в команде и в раздевалке ведет себя отстраненно от одноклубников. Не способствует этому и его характер. Один из примеров такого поведения – случай после домашнего матча между Валенсией и Гранадой, когда все футболисты пошли поблагодарить за поддержку болельщиков, а Яремчук сразу отправился в раздевалку.

В клубе обеспокоены такой холодностью в коммуникации Романа с партнерами по команде и пытаются найти способ продемонстрировать игроку, что он дома. Для этого "летучие мыши" решили устроить Яремчуку сюрприз и организовали благотворительную акцию на своем стадионе (в честь 100-летия Местальи) – встречу футболиста с украинскими жителями города Валенсия.

"Было очень приятно видеть земляков и хорошо провести с ними время. Самое важное, чтобы дети улыбались. Я приехал сюда, чтобы сделать их счастливыми, даже если это лишь на короткий промежуток времени. Это самое важное в жизни", – цитирует Яремчука официальный сайт Валенсии.

Напомним, аренда Романа рассчитана до 30 июня 2024-года и не предусматривает выкупа игрока. Контракт форварда с Брюгге действует до лета 2026-го. Transfermarkt оценивает его в 4 млн евро.

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