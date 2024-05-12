Відома модель Playboy Альвіна Царенко, яка за сумісництвом є мамою сина Беньяміна Вербіча, привідкрила завісу конфлікту з екс-динамівцем.

– Чи правда, що ви спеціально зустрічалися Хамесом Родрігесом, який теж переїхав у Грецію синхронно з вами, щоб вивести на емоції Беньяміна?

– Щодо мене і Хамеса Родрігеса – не розумію, як можна зустрічатись "спеціально". Якщо людям подобається проводити час разом, то це ніяк не стосується колишніх. Ніхто цього не афішував.

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Вербіч теж нічого не знав довгий час. Все почалося, коли дізнався. Як ви пишете: "Вивели його на емоції". Суди були, повні нісенітниці. Він подав на мене близько 12 позовів, кожен на 200 сторінок. Дійшло до того, що позови були і проти Хамеса також.

– Тоді Вербіч заявив, що намагається отримати опіку над своїм сином. Чи справді він хотів відібрати дитину?

– Ніяку повну опіку над сином він не хотів отримати. Спільна дитина – це інструмент, за допомогою якого можна тероризувати у судах. Під соусом "я хочу опіку" було написано всі ці позови з брехнею у мій бік.

– Тим не менш, хлопчик зараз з вами. Чи спілкувався Вербіч зі сином протягом цих скандалів? Як вам вдалося дійти вирішення у цій судовій справі?

– Насправді ж я сама примушувала його приїжджати до сина та спілкуватися. Суди він почав скасовувати, коли Хамес поїхав із Греції. Далі без подробиць, – розповіла Царенко в інтерв'ю YeSport.

Нагадаємо, Вербіч виступав за Динамо протягом 2018-2022 років. Після початку повномасштабного вторгнення перебрався в оренду у варшавську Легію. У липні 2022-го розірвав контракт з киянами і перебрався в Панатінаїкос.

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