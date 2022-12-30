Відомий коментатор та журналіст Віктор Вацко переконаний, що всі проблеми Романа Яремчука у його голові.

"На Рому психологічно тисне рекордна сума його трансферу. Бельгійці в цьому плані люди дуже педантичні. Якщо команда невдало зіграла, то преса та вболівальники починають душити того, за кого найбільше заплатили. Тим більше, погана гра форварда відразу впадає у вічі.

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Яремчуку потрібно розібратися із самим собою у цьому питанні. Я вважаю, що за своїми якостями він має бути зіркою чемпіонату Бельгії", – сказав Вацко у подкасті "Стара школа".

Нагадаємо, трансфер Яремчука з Бенфіки у Брюгге коштував бельгійцям рекордні 16 млн євро. У поточному сезоні Роман провів за "чорно-синіх" 17 матчів, в яких забив 2 голи і віддав 3 асисти.

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