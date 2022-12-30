Известный комментатор и журналист Виктор Вацко убежден, что все проблемы Романа Яремчука находятся в его голове.

"На Рому психологически давит рекордная сумма его трансфера. Бельгийцы в этом плане люди очень щепетильны. Если команда неудачно сыграла, то пресса и болельщики начинают душить того, за кого больше всего заплатили. Тем более, плохая игра форварда сразу бросается в глаза.

Малиновский не помог Аталанте избежать поражения от АЗ – роковым стал гол на первой минуте

Яремчуку нужно разобраться с самим собой в этом вопросе. Я считаю, что по своим качествам он должен быть звездой чемпионата Бельгии", – сказал Вацко в подкасте "Стара школа".

Напомним, трансфер Яремчука из Бенфики в Брюгге стоил бельгийцам рекордных 16 млн евро. В текущем сезоне Роман провел за "черно-синих" 17 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста.

Топ-11 игроков сборной Украины всех времен: версия Футбол 24