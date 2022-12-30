Маліновський не допоміг Аталанті уникнути поразки від АЗ – фатальним став гол на першій хвилині
"Богиня" продовжує підготовку до матчів Серії А – ще одним їхнім суперником став представник Ередивізі.
Товариський матч
Аталанта (Італія) – АЗ (Нідерланди) – 0:1
Гол: Ев'єн, 1
Маліновський втратив один з варіантів втечі через впертість Аталанти
Аталанта провела черговий спаринг у рамках підготовки до другої частини сезону. Суперниками бергамасків став нідерландський АЗ. Гості вийшли вперед вже на першій хвилині матчі і не дозволили італійцям бодай зрівняти.
Український півзахисник Руслан Маліновський з'явився на полі на 67-й хвилині, замінивши бразильця Едерсона. На жаль, нашому співвітчизнику не вдалось повпливати на хід матчу. Як наслідок, Аталанта у 4 товариських матчах здобула 2 перемоги (розгромно здолавши Бетіс та Ніццу) і зазнала 2 поразок (від Айнтрахта (по пенальті) та АЗ).
Вже сьогдні, 30 січня, "Богиня" зіграє з представником Серії D – Кремою.