"Богиня" продовжує підготовку до матчів Серії А – ще одним їхнім суперником став представник Ередивізі.

Товариський матч

Аталанта (Італія) – АЗ (Нідерланди) – 0:1

Гол: Ев'єн, 1

Маліновський втратив один з варіантів втечі через впертість Аталанти

Аталанта провела черговий спаринг у рамках підготовки до другої частини сезону. Суперниками бергамасків став нідерландський АЗ. Гості вийшли вперед вже на першій хвилині матчі і не дозволили італійцям бодай зрівняти.

Український півзахисник Руслан Маліновський з'явився на полі на 67-й хвилині, замінивши бразильця Едерсона. На жаль, нашому співвітчизнику не вдалось повпливати на хід матчу. Як наслідок, Аталанта у 4 товариських матчах здобула 2 перемоги (розгромно здолавши Бетіс та Ніццу) і зазнала 2 поразок (від Айнтрахта (по пенальті) та АЗ).

Вже сьогдні, 30 січня, "Богиня" зіграє з представником Серії D – Кремою.

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