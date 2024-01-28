В рамках програми дня у 22-му турі Ла Ліги 2023/24 заплановано декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2023/24, 22-й тур

Кадіс – Атлетік – 0:0

Севілья – Осасуна – початок о 19:30

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Атлетік повернувся у зону Ліги чемпіонів, але навряд чи баски задоволені. Після несподіваної поразки від Валенсії підопічні Ернесто Вальверде вибили Барсу з Кубка, але тепер вони розписали "нулі" з Кадісом у Ла Лізі. Між іншим, їхній суперник не знав перемог протягом 17 турів (тепер уже 18-ти).

"Леви" набрали 42 очки й піднялись на четверту позицію, потіснивши Атлетіко вниз, однак мадридці відстають всього на 1 заліковий бал при двох матчах у запасі. А можна було наздогнати Барселону...

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