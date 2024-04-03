"Это тяжелая потеря, потому что Яремчук был в хорошей динамике и чувствовал себя хорошо. Физическое улучшение сделало его более важным. Но это то, что происходило с нами на протяжении всего сезона.

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Это тенденция сезона. Либо вы жалеете об этом, либо у вас есть желание верить в других игроков, которые могут воспользоваться этой возможностью", – цитирует Бараху Marca.

Напомним, в матче против Мальорки Роман Яремчук получил травму. Скорее всего, украинский форвард не сыграет до 20 апреля, когда Валенсия будет принимать Бетис.

В текущем сезоне Яремчук сыграл за "летучих мышей" в 25 матчах во всех турнирах, забив четыре гола.

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