Форвард збірної України Роман Яремчук почав освоюватись у новому для себе клубі.

Пресслужба чинних чемпіонів Бельгії опублікувала короткий відеоролик про перший день перебування 26-річного нападника на базі команди.

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Яремчук вперше побував у роздягальні Брюгге, познайомився з більшістю гравців, хоч заявив, що знає багатьох ще з часів виступів за Гент (2017-2021 роки). Роман очікувано чимало часу провів з Едуардом Соболем, з яким грав у збірній України.

Далі наш земляк провів перше тренування, а після нього заявив: "Я щасливий, готовий важко працювати, чекаю наступних матчів".

Нагадаємо, Яремчук підписав з Брюгге 4-річний контракт і став найдорожчим гравцем в історії чемпіонів Бельгії. Бенфіка загалом може заробити близько 19 мільйонів євро.