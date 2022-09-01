В предпоследний день лета форвард сборной Украины Роман Яремчук вернулся в чемпионат Бельгии, сменив Бенфику на Брюгге.

Первый день Яремчука в Брюгге зафиксировали видеокамеры: старые-новые знакомые, тренировки и задор

Трансфер обошелся в 16 миллионов евро (+3 млн бонусами) и стал рекордным для бельгийского клуба. Только вот беда в том, что раньше Яремчук выступал за Гент – принципиальных соперников "сине-черных".

Ультрас обоих клубов уже вступили в перепалку, обвиняя и защищая украинца. Так что с нетерпением ждем дебюта Романа за Брюгге и фанатских дуэлей на трибунах.