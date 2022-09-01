Яремчук – Иуда: рекордный трансфер украинца расшевелил давнее противостояние ультрас
18:31 - Читати українською
Возвращение Романа Яремчука в Лигу Жупиле однозначно добавит огня местному первенству.
В предпоследний день лета форвард сборной Украины Роман Яремчук вернулся в чемпионат Бельгии, сменив Бенфику на Брюгге.
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Трансфер обошелся в 16 миллионов евро (+3 млн бонусами) и стал рекордным для бельгийского клуба. Только вот беда в том, что раньше Яремчук выступал за Гент – принципиальных соперников "сине-черных".
Ультрас обоих клубов уже вступили в перепалку, обвиняя и защищая украинца. Так что с нетерпением ждем дебюта Романа за Брюгге и фанатских дуэлей на трибунах.
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