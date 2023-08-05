Жіночий чемпіонат світу, 1/8 фіналу

Японія – Норвегія – 3:1

Голи: Енджел (аг), 15, Сімузі, 50, Міязава, 81 – Райтен, 20

Збірна Японії ідеально провела групову стадію, обігравши всіх своїх суперниць. Вже на початку зустрічі японки змусили помилитись норвежок у своїй штрафній, що призвело до автогола. Дуже швидко рахунок в матчі став нічийним, втім перший пропущений гол на цьому ЧС не збив збірну Японії з пантелику. Ще двічі вони забили у ворота збірної Норвегії.

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Завдяки голу на 81 хвилині Мязава очолила рейтинг бомбардирок турніру. В активі дебютантки ЧС-2023 п'ять голів в чотирьох матчах.

У чвертьфіналі збірна Японії зустрінеться з переможцем матчу США – Швеція.

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