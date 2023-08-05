Женский чемпионат мира, 1/8 финала

Япония – Норвегия – 3:1

Голы: Энджел (аг), 15, Симузи, 50, Миязава, 81 – Райтен, 20

Сборная Японии идеально провела групповую стадию, обыграв всех своих соперниц. Уже в начале встречи японки заставили ошибиться норвежек в своей штрафной, что привело к автоголу. Очень быстро счет в матче стал ничейным, впрочем, первый пропущенный гол на этом ЧМ не сбил сборную Японии с толку. Еще дважды они забили в ворота сборной Норвегии.

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Благодаря голу на 81 минуте Мязава возглавила рейтинг бомбардирок турнира. В активе дебютантки ЧМ-2023 пять голов в четырех матчах.

В четвертьфинале сборная Японии встретится с победителем матча США – Швеция.

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