Чемпіонат світу, 1/8 фіналу

Швейцарія – Іспанія – 1:5

Голи: Кодіна (аг), 11 – Бонматі, 5, 36, Редондо, 17, Кодіна, 45, Ермосо, 70

Іспанки не залишили шансів отримати путівку в наступну стадію швейцаркам. Навіть курйозний автогол не зміг допомогти підопічним Грінгс уникнути розгрому.

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"Фурія Роха" вже на п'ятій хвилині повела в рахунку. Через невеликий проміжок часу Кодіна віддала занадто різко пас назад, до якого не була готова голкіперка іспанок. У підсумку на 11 хвилині рахунок став 1:1. Однак це не вплинуло на рішучість збірної Іспанії, і вони продовжили громити суперниць. Чотири м'ячі швейцарки пропустили ще в першому таймі. Остаточний рахунок в матчі встановила Ермосо, забивши на 70 хвилині.

Збірна Іспанії стала лише другою командою, яка забила чотири голи в першому таймі матчу плей-офф Чемпіонату світу з футболу серед жінок. Раніше це вдавалось зробити тільки збірній США.

В 1/4 фіналу чемпіонату світу підопічні Вільди зіграють з переможцем пари Нідерланди – Південна Африка.

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