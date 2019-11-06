Янг – про Сульшера: Таке відчуття, ніби Фергюсон повернувся

Захисник Манчестер Юнайтед Ешлі Янг порівняв наставника "червоних дияволів" Уле Гуннара Сульшера з легендарним Алексом Фергюсоном, який очолював команду з 1986-го по 2013-й рік.

"Таке відчуття, ніби Фергюсон повернувся. В Сульшера ті ж риси, що й у боса – менталітет переможця, пристрасть. Він грав тут і знає, що це за клуб. На тренуваннях можна помітити, що Сульшер хоче взути бутси і приєднатися до нас", – цитує Янга ВВС.

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Нагадаємо, Уле Гуннар Сульшер очолив МЮ після відставки Жозе Моурінью в грудні 2018-го. Минулий сезон команда під керівництвом норвезького фахівця завершила на 6-му місці в турнірній таблиці АПЛ, а зараз посідає 10-ту позицію.

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