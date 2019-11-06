Янг – о Сульшере: Такое ощущение, будто Фергюсон вернулся

Защитник Манчестер Юнайтед Эшли Янг сравнил наставника "красных дьяволов" Уле Гуннара Сульшера с легендарным Алексом Фергюсоном, который возглавлял команду с 1986-го по 2013-й год.

"Такое ощущение, будто Фергюсон вернулся. У Сульшера те же черты, что и у босса – менталитет победителя, страсть. Он играл здесь и знает, что это за клуб. На тренировках можно заметить, что Сульшер хочет надеть бутсы и присоединиться к нам", – цитирует Янга ВВС.

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Напомним, Уле Гуннар Сульшер возглавил МЮ после отставки Жозе Моуринью в декабре 2018-го. Прошлый сезон команда под руководством норвежского специалиста завершила на 6-м месте в турнирной таблице АПЛ, а сейчас занимает 10-ю позицию.

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