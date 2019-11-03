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Обмін Погба на Бейла – ідеальний варіант для Манчестер Юнайтед, – британські ЗМІ

13:03 307 Читать на русском
Обмін Погба на Бейла – ідеальний варіант для Манчестер Юнайтед, – британські ЗМІ
Гарет Бейл / The Mirror

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле-Гуннар Сульшер готовий попрощатися з півзахисником "червоних дияволів" Полем Погба.

Норвезький фахівець не буде заперечувати переходу француза в інший клуб, інформує The Sun. Користуючись авторитетом з боку партнерів по команді, Погба неоднозначно впливає на атмосферу в роздягальні.

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Найбільш імовірним місцем продовження кар'єри Погба є мадридський Реал. Зінедін Зідан вже давно мріє бачити свого співвітчизника в Королівському клубі. Манкуніанці спробують скористатися ситуацією і обміняти зіркового француза на Гарета Бейла, який все частіше натякає на своє небажання залишатися в Мадриді. На думку британського видання, прихід валлійця вже взимку допоможе Сульшеру вирішити проблеми в атаці, які не дозволяють команді здобувати бажаних результатів.

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