Обмін Погба на Бейла – ідеальний варіант для Манчестер Юнайтед, – британські ЗМІ

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле-Гуннар Сульшер готовий попрощатися з півзахисником "червоних дияволів" Полем Погба.

Норвезький фахівець не буде заперечувати переходу француза в інший клуб, інформує The Sun. Користуючись авторитетом з боку партнерів по команді, Погба неоднозначно впливає на атмосферу в роздягальні.

Бейл покинув Сантьяго Бернабеу до фінального свистка у матчі Реала з Леганесом

Найбільш імовірним місцем продовження кар'єри Погба є мадридський Реал. Зінедін Зідан вже давно мріє бачити свого співвітчизника в Королівському клубі. Манкуніанці спробують скористатися ситуацією і обміняти зіркового француза на Гарета Бейла, який все частіше натякає на своє небажання залишатися в Мадриді. На думку британського видання, прихід валлійця вже взимку допоможе Сульшеру вирішити проблеми в атаці, які не дозволяють команді здобувати бажаних результатів.

Моурінью проти фаворита Мессі та Гвардіоли – топ-7 тренерів, які могли б замінити Емері в Арсеналі