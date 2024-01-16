"Якщо з Динамо серед ночі зателефонують, я зберусь і поїду": вихованець киян готовий кинути Європу заради одного клубу
Центральний захисник Жальгіріса Мирослав Мазур мріє одного дня ще раз одягнути футболку рідного Динамо.
– Особливо багато центр захисту Динамо помилявся на початку сезону. Вам хотілося б допомогти команді?
– Так, я дивився. Звичайно, мені хотілося б повернутися до складу Динамо, якби була така можливість, я б обов'язково нею б скористався. Потрібно розуміти рівень команди. Це моя міні-мрія, одна з них – грати там, де починав. Я у п'ять років прийшов у Динамо. Грав до 18. Потім так склалися карти, що довелося піти. Але це, знаєте, у серці живе. Динамо – воно у серці. Завжди хотілося б повернутися, а там як складеться.
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– Я читав, що ви хочете грати лише у Європі. А якщо прийде запрошення з українського клубу?
– На даний момент для мене в Україні є лише один клуб – Динамо Київ. Якщо мені з цього клубу серед ночі зателефонують, я того ж дня зберусь і поїду.
– Цього сезону в центрі захисту Динамо іноді грав Крістіан Біловар. Він у команді, бо має особливі стосунки з родиною президента Ігоря Суркіса?
– Дивіться. Я не люблю оцінювати гравця за тією чи іншою грою. Я не дуже люблю говорити про футболістів, які грають на моїй позиції. Скажімо так, я ж теж не Серхіо Рамос, хоча до цього прагну, – пояснив Мазур в інтерв'ю Українському футболу.
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