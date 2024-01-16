– Особенно много центр защиты Динамо ошибался в начале сезона. Вам хотелось бы помочь команде?

– Да, я смотрел. Конечно, мне хотелось бы вернуться в состав Динамо, если бы была такая возможность, я бы обязательно ею воспользовался. Необходимо понимать уровень команды. Это моя мини-мечта, одна из них – играть там, где начинал. Я в пять лет пришел в Динамо. Играл до 18. Потом так сложились карты, что пришлось уйти. Но это, знаете ли, в сердце живет. Динамо – оно в сердце. Всегда хотелось бы вернуться, а там как сложится.

Воспитанник Динамо официально нашел себе новый клуб в Европе

– Я читал, что вы хотите играть только в Европе. А если придет приглашение из украинского клуба?

– Сейчас для меня в Украине есть только один клуб – Динамо Киев. Если мне из этого клуба ночью позвонят, я в тот же день соберусь и поеду.

– В этом сезоне в центре защиты Динамо иногда играл Кристиан Биловар. Он в команде, потому что имеет особые отношения с семьей президента Игоря Суркиса?

– Смотрите. Я не люблю оценивать игрока по той или иной игре. Я не очень люблю говорить о футболистах, играющих на моей позиции. Скажем так, я ведь тоже не Серхио Рамос, хотя к этому стремлюсь, – объяснил Мазур в интервью Українському футболу.

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