"Що з командою? Мені б хотілося самому почути це від хлопців. Потрібно розібратися всередині колективу, провести роботу над помилками. Нам нічого не залишається як більше працювати і готуватися до наступної гри.

Шедевр Батюшина, феєрія Криськіва і гольове досягнення харків'ян у відеоогляді матчу Металіст 1925 – Інгулець – 4:0

У першому таймом все йшло за планом. Могли до 15-й хвилині вигравати 2:0, але пропущений м'яч в роздягальню психологічно надломив нас. У другому таймі складно було впізнати команду. Кожна помилка ставала для нас фатальною.

У попередній грі Ворскла пробила чотири рази – забили три. Мабуть, рівень гравців Металіста 1925 дуже високий, якщо кожен момент вони реалізовують. А нам потрібно більше працювати.

Якщо ми не можемо виграти, отже щось не так. Ми готові до будь-якого рішення, яке прийме президент. Команда не показує того результату, на який розраховували.

Як вибиратися з кризи? Якщо у нас буде така можливість, будемо готуватися до наступної гри. Попереду ще достатньо ігор. Якщо всі чекали від Інгульця боротьби за медалі – абсурд. Наше поточне положення відображає реальний стан речей", – сказав Лавриненко у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, у матчі 12-го туру Інгулець на виїзді розгромно поступився Металісту 1925 (0:4) і продовжив безвиграшну серію до п'яти матчів.

Металіст 1925 розтрощив Інгулець – харків'яни продовжили переможну серію та встановили рекорд