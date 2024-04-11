"Зараз казати, що ми боремося за друге-третє місце – це не поважати своїх вболівальників, працівників клубу і, звичайно, команду. Кривбас хоче бути першим і ми боремось за чемпіонство. Наразі ми йдемо до своєї цілі, ще нічого не втрачено – будемо боротись до останнього туру.

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Кривбас точно не буде займатись незрозумілими справами і намагатись зайняти третє місце, тому що воно "щось гарантує". Ми взагалі вважаємо, що це прояв нечесної гри і такі речі повинні каратися відповідними органами, щоб більше не було бажаючих і таких прецедентів в цілому.

Кривбас бореться за найвищі місця. Куди ми потрапимо, там і будемо грати. Наше завдання – вийти у єврокубки і пройти там якнайдалі. У нашого тренера є досвід вдалого виступу у Європі – перемоги над Реалом і Шахтарем у Лізі чемпіонів. Сподіваюсь, що за допомоги Юрія Вернидуба, наших вболівальників і ЗСУ, без яких ми сьогодні навіть не мали б можливості розмовляти про футбол, команда, крок за кроком, буде досягати своїх цілей.

Не боїмось, що Вернидуба переманять гранди чи європейські клуби? Якщо вкрадуть – будемо писати заяву в поліцію, щоб Миколайовича повернули. А якщо серйозно, то Вернидуб максималіст і він завжди свого досягає. Зараз у нього, як і у всіх нас, є ціль, до якої ми успішно рухаємося", – поділився Гагарін в інтерв'ю Українському футболу.

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