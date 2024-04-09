Полтавці неочікувано змогли зупинити фаворита. Кривбас у цьому матчі забив лише з пенальті. 11-метровий призначили за влучання м'яча в руку гравцю Ворскли, але слід зауважити, вона в цей момент була на газоні та виконувала функцію опори для футболіста, який стелився у підкаті.

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"Не хочу ці питання обговорювати, тому що є ВАР, є кому ухвалювати рішення. Якщо ці рішення ухвалюють, значить, це комусь потрібно. Кому потрібно? Я не знаю. Я спокійно таке сприймаю. Якщо ти не можеш на це повпливати, то немає сенсу на це реагувати.

Ми грали з командою, яка перебуває вище за нас в турнірній таблиці та бореться за призові місця. Ми грали з фаворитом і досягли нічийного результату. Це плюс. В мене були побоювання щодо фізичного і психологічного стану команди. Але хлопці великі молодці", – сказав Долганський в ефірі УПЛ ТБ.

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