“Сейчас говорить, что мы боремся за второе-третье место – это не уважать своих болельщиков, работников клуба и, конечно, команду. Кривбасс хочет быть первым и мы боремся за чемпионство. Сейчас мы идем к своей цели, еще ничего не потеряно – будем бороться до последнего тура.

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Кривбасс точно не будет заниматься непонятными делами и пытаться занять третье место, потому что оно "что-то гарантирует". Мы вообще считаем, что это проявление нечестной игры и такие вещи должны наказываться соответствующими органами, чтобы больше не было желающих и таких прецедентов в целом.

Кривбасс борется за самые высокие места. Куда мы попадем, там и будем играть. Наша задача – выйти в еврокубки и пройти там как можно дальше. У нашего тренера есть опыт удачного выступления в Европе – победы над Реалом и Шахтером в Лиге чемпионов. Надеюсь, что с помощью Юрия Вернидуба, наших болельщиков и ВСУ, без которых мы сегодня даже не имели бы возможности разговаривать о футболе, команда, шаг за шагом, будет достигать своих целей.

Не боимся, что Вернидуба переманят гранды или европейские клубы? Если украдут – будем писать заявление в полицию, чтобы Николаевича вернули. А если серьезно, то Вернидуб максималист и он всегда своего достигает. Сейчас у него, как и у всех нас, есть цель, к которой мы успешно движемся", – поделился Гагарин в интервью Украинскому футболу.

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