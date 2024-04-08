Кривбас і Ворскла у матчі 23-го туру УПЛ 2023/24 сильнішого не визначили (1:1). Звіт читайте на "Футбол 24".

Кривбас після осічки Динамо отримав змогу відірватись від третьої позиції на чотири очки, однак для цього треба було перемагати Ворсклу. Підопічні Юрія Вернидуба так налаштувались, що могли влаштувати розгром ще у першому таймі – зокрема, на 4-й хвилині Вакулко прийняв крос у центрі штрафного й пробив другим дотиком. Вийшло просто в небо.

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На 16-й же Понєдєльнік вискочив на рандеву з Різником, відгукнувшись на закидання з глибини, однак подальший удар пройшов повз дальню стійку. Ще за чотири хвилини відзначитись міг Бескоровайний, який після навісу з кутового пробивав з лету з кількох метрів – трішки неточно!

Зрештою, тиск господарів вилився у пенальті на 21-й хвилині (Хрипчук зачепив рукою простріл Кожушка), а Соса впевнено його реалізував. 1:0!

Ворсклян огризались дальніми ударами, але жодного справді гострого моменту в перші 28 хвилин команда не створила. Пригадується тільки лонгшот Сіссоко повз правий нижній кут.

Тим більш неочікуваним став гол на 30-й – Кане підхопив м'яч у центрі й розігнав контратаку, а Степанюк відкрився по лівому напівфлангу. Подальшу передачу Бескоровайний перехопити не зміг, впавши на газон, а Руслан покарав за це виходом віч-на-віч – форвард перекинув Маханькова. 1:1!

На 40-й хвилині він міг і дубль оформити, отримавши скидку від Ковталюка у карному майданчику й бахнувши повз дальню стійку. Кривбас огризнувся подачею Дібанго на 44-й хвилині – Кузик замикав ударом головою, але м'яч пролетів над поперечкою. У підсумку, команди відправились відпочивати за нічийного рахунку.

Можна було б сказати, що Ворскла відскочила, але як тоді назвати події в другому таймі? Двічі полтавців рятувала стійка – Понєдєльнік поцілив у неї головою після кутового, а Хомченовський при замиканні прострілу влучив у Корнієнка на лінії. Від нього сфера й відскочила у каркас. А ще на 51-й хвилині Кожушко забув пробити з центру штрафного після передачі Микитишина з лівого флангу.

Але Ворскла теж могла забивати. Навіть двічі. На 59-й хвилині Павлюк зачепився за скидку Глущенка й бахнув метрів із восьми, але в останню мить удар накрили. На 82-й же хвилині нестримний Степанюк замикав навіс Нестеренка – повз ближню стійку! В ендшпілі ж зустрічі сильно зросла напруга й пройшло кілька контратак в обидва боки, однак завершення вони не отримали.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував нічию. Кривбас залишається другим, але відрив від Динамо зріс тільки до двох очок – стільки ж бракує до Шахтаря. У обох конкурентів є матчі в запасі. Ворскла тримається сьомою з 30 заліковими балами в активі.

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