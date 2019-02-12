"Якщо ви його хочете, він готовий", – спортивний директор Ювентуса розповів про всі деталі трансферу Роналду

Ювентус міг придбати форварда Інтера Мауро Ікарді перед тим, як підписав Кріштіану Роналду, розповів спортивний директор "б'янконері" Фабіо Паратічі.

"Ви не повірите, але все сталось перед матчем Ліги чемпіонів між Реалом та Ювентусом. Я зустрівся з агентом Жорже Мендешом, і він сказав, що якщо Кріштіану покине Реал, він хоче приєднатись до Ювентуса.

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Тоді я почав вивчати перехід. Під час закриття переходу Канселу Мендеш сказав: "Пам'ятаєте, про що ми говорили? Якщо ви його хочете, він готовий".

Я запитав, про кого йде мова. Він назвав мені зарплату та трансферну вартість. Я відповів, що повернусь до цього питання за кілька днів, адже якби я відмовив, Жорже контактував би з іншими клубами.

Це були години тиску та енергії. Багато думок було в моїй голові: у нас є Ігуаїн, якого треба буде продати, але Роналду – це зірка, яка надасть кілька можливостей: технічних та комерційних.

У підсумку, я переконав себе, що ми маємо спробувати. До цього моменту, я нікому нічого в Ювентусі про це не казав. Я зустрівся з Аньєллі та Недведом, і ми все узгодили. Ми повинні були шокувати суспільство. Позитивний шок міг би вивести Ювентус на новий рівень.

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Тож я сказав їм: у мене є ідея, але її треба оцінити. Будь ласка, не смійтесь та не викидайтесь з вікон. Є два шляхи оживити команду: один з них не можу розкрити зараз, а другий – підписати Кріштіану Роналду.

Перший варіант? Це придбати Мауро Ікарді і розв'язати неймовірне фіаско, або придбати Кріштіану Роналду.

Я сказав Аньєллі та Недведу: "Мендеш попросив мене передати вам: якщо Ювентус хоче Кріштіану і потребує його, він перейде. Він не хоче нікуди, окрім Ювентуса", – розповів Паратічі La Gazzetta dello Sport.