"Если вы его хотите, он готов", – спортивный директор Ювентуса рассказал о всех деталях трансфера Роналду

Ювентус мог приобрести форварда Интера Икарди перед тем, как подписал Криштиану Роналду, рассказал спортивный директор "бьянконери" Фабио Паратичи.

"Вы не поверите, но все произошло перед матчем Лиги чемпионов между Реалом и Ювентусом. Я встретился с агентом Жорже Мендешом, и он сказал, что если Криштиану покинет Реал, он хочет присоединиться к Ювентусу.

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Тогда я начал изучать переход. Во время закрытия перехода Канселу Мендеш сказал: "Помните, о чем мы говорили? Если вы его хотите, он готов".

Я спросил, о ком идет речь. Он назвал мне зарплату и трансферную стоимость. Я ответил, что вернусь к этому вопросу через несколько дней, ведь если бы я отказал, Жорже контактировал бы с другими клубами.

Это были часы давления и энергии. Много мыслей было в моей голове: у нас есть Игуаин, которого надо будет продать, но Роналду – это звезда, которая предоставит несколько возможностей: технических и коммерческих.

В итоге, я убедил себя, что мы должны попытаться. До этого момента, я никому ничего в Ювентусе об этом не говорил. Я встретился с Аньелли и Недведом, и мы все согласовали. Мы должны были шокировать общество. Положительный шок мог бы вывести Ювентус на новый уровень.

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Поэтому я сказал им: у меня есть идея, но ее надо оценить. Пожалуйста, не смейтесь и не вибрасывайтесь из окон. Есть два пути оживить команду: один из них не могу раскрыть сейчас, а второй – подписать Криштиану Роналду.

Первый вариант? Это приобрести Икарди и развязать невероятное фиаско, или приобрести Криштиану Роналду.

Я сказал Аньелли и Недведу: "Мендеш попросил меня передать вам: если Ювентус хочет Криштиану и нуждается в нем, он перейдет. Он не хочет никуда, кроме Ювентуса", – рассказал Паратичи La Gazzetta dello Sport.