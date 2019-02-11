Марсело розповів, коли дізнався про відхід Роналду з Реала – несподівана заява

Оборонець мадридського Реала Марсело зізнався, що знав про відхід Кріштіану Роналду з мадридського Реала задовго до трансферу в туринський Ювентус.

"Ми готувалися до фіналу Ліги чемпіонів, коли він сказав мені, що йде. Розумію, що раніше не розповідав усієї правди журналістам, але це лише тому, що мені довелося", – цитує Марсело Football Espana.

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Нагадаємо, що влітку 2018 року Кріштіану Роналду перейшов у Ювентус за 100 млн євро плюс бонуси. Впродовж останніх місяців регулярно з'являється інформація, що Марсело з наступного сезону приєднається до португальця. Відзначимо, що гравці зберегли дружні взаємини навіть після трансферу Роналду.

До слова, Марсело має чинний контракт із мадридським Реалом до 2022 року.

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