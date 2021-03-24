Футбольний агент В'ячеслав Заховайло не вірить, що підопічні Андрія Шевченка зможуть поквитатися з французами за розгромну поразку 1:7 у жовтневому товариському матчі.

"Потрібно розуміти, що прогнозувати перші тури матчів збірних доволі непросто. Ми вже майже півроку не бачили команду Шевченка в грі.

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За цей час гравці уже забути могли один про одного, не говорячи вже про вимоги тренерів.

Поєдинок буде напруженим, тим паче грають на виїзді. Обіграти Францію вдома – нездійсненна місія. Якщо українці впруться в нічию, це вже буде досягненням", – сказав Заховайло у коментарі виданню РБ.

Нагадаємо, підопічні Шевченка зустрінуться з чинними чемпіонами світу вже сьогодні, 24 березня. Початок зустрічі о 21:45.

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