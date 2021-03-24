"Цікаве протистояння! Я думаю, що збірна України зіграє у дуже захисний футбол. Переконаний, що буде гра у три центральних оборонці та два латералі, які більше зосередяться на захисті.

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Окрім того, буде насичений центр поля, тому не думаю, що українці дуже сильно розкриватимуться. Свій гол команда Шевченка обов’язково заб’є. Крім того, прогнозую, що Франція не заб’є більше одного голу.

На воротах очікую побачити Трубіна, тому що Бущан грав на Стад де Франс минулого разу, коли поступилися 1:7, тому, можливо, його краще залишити на інші матчі. У центрі захисту – Забарний, Матвієнко та Миколенко, на флангах оборони – Караваєв праворуч і Соболь ліворуч. Зінченко, Маліновський і Сидорчук у центрі півзахисту, Яремчук на вістрі. Мене цікавить лише одна позиція: хто вийде під нападником? Хоча вибір у нас не дуже великий", – сказав Циганик у коментарі виданню РБ.

Нагадаємо, підопічні Шевченка зустрінуться з чинними чемпіонами світу вже сьогодні, 24 березня. Початок зустрічі о 21:45.

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