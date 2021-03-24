Футбольный агент Вячеслав Заховайло не верит, что подопечные Андрея Шевченко смогут поквитаться с французами за разгромное поражение 1:7 в октябрьском товарищеском матче.

"Нужно понимать, что прогнозировать первые туры матчей сборных довольно непросто. Мы уже почти полгода не видели команду Шевченко в игре.

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За это время игроки могли забыть друг о друге, не говоря уже о требованиях тренеров.

Поединок будет напряженным, тем более играют на выезде. Обыграть Францию ​​дома – невыполнимая миссия. Если украинцы упрутся в ничью, это уже будет достижением", – сказал Заховайло в комментарии изданию РБ.

Напомним, подопечные Шевченко встретятся с действующими чемпионами мира уже сегодня, 24 марта. Начало встречи в 21:45.

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