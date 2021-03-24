Минуло 15 років після першого виступу збірної України на чемпіонаті світу. Досі він залишається єдиним для "жовто-блакитних" – і це викликає подив у всієї Європи, адже у нас завжди були міцні команди серйозного рівня. У 2022 році є шанс виправити статистику, однак необхідно пройти відбір на ЧС у Катарі. В нашій групі – Боснія, Фінляндія, Казахстан і Франція. Саме проти чинних чемпіонів світу підопічним Андрія Шевченка й доведеться стартувати. Ще й на їхньому полі.

Франція – Україна: прогноз на матч відбору до ЧС-2022

Франція – Україна: де дивитися матч відбору на ЧС-2022

Друге місце в такій компанії є завданням-мінімумом, але воно виводить лишень у плей-офф. Про пряму путівку на Мундіаль більшість вболівальників не думає, тому що першу позицію забронювали французи – втім, поборотись за очки у матчі з "Ле Бле" все одно варто. Завжди існує ризик, що гранд несподівано забуксує або допустить осічку з нашим конкурентом – і цей результат потім може отримати вирішальне значення в битві за другу сходинку. Словом, Україна не має права ставитись до поєдинку проти Франції, як до гри без відповідальності.

Історично Україна грає з "гальськими півнями" дуже слабко. У десяти зустрічах вони били нашу збірну шість разів, а ще три завершились внічию – остання трапилась 14 років тому. Наша єдина перемога була зафіксована у 2013 році в плей-офф до ЧС-2014, однак у матчі-відповіді Франція влаштувала розгром. Півроку тому підопічні Дідьє Дешама взагалі завдали українцям найбільшої поразки в історії, знищивши ослаблену коронавірусом команду Андрія Шевченка з рахунком 7:1. Словом, статистика не на нашому боці, хоча у Лізі націй це не завадило нам перемогти Іспанію.

Головна проблема для України полягає не у статистиці, а силі збірної Франції. Чинний чемпіон світу з червня 2017-го програв всього п'ять матчів – товарняки з Колумбією та Фінляндією, поєдинок Ліги Націй проти Нідерландів і зустрічі з Туреччиною та Швецією в кваліфікаціях. Були також нічийні поєдинки з Португалією, Німеччиною, Ісландією, Данією, США і навіть Люксембургом, але всі ці осічки є каплею в морі на тлі 32-х перемог.

"Ле Бле" вважаються одними із головних фаворитів на Євро-2020 та ЧС-2022. Більшість її лідерів – це молоді суперзірки топ-клубів, а в грі кожної з лінії немає жодних проблем. Взагалі, у Європі важко знайти більш стабільну й потужну збірну в кадровому плані. При цьому футбол французів не можна назвати феєричним – він досить прагматичний і почасти сухий. Ідеальний варіант для перемоги на міжнародному турнірі.

Втім, у Франції є певні мінуси, які можуть допомогти Україні. В першу чергу, варто відзначити схильність "півней" до подарунків середнякам і навіть аутсайдерам – це трапляється рідко, але раз-два на рік можливі нічиї навіть з білорусами чи люксембуржцями. Турки ж у рідних стінах винесли "Ле Бле" в одні ворота, та ще й на виїзді зачепились за очки. Україна нічим не гірша.

По-друге, існують питання щодо кондицій збірної Франції. Дідьє Дешам заявив, що 70% його футболістів можуть бути втомленими через проведені у неділю матчі чемпіонатів, а попереду ще й важкі перельоти. Часу на тренування при цьому практично немає, а востаннє команда збиралася аж восени. Та і в тактичному плані "Ле Бле" не є машиною без недоліків.

Головною зброєю України перед поєдинком на Стад де Франс є досвід. Восени тренерський штаб Андрія Шевченка та футболісти отримали його досхочу – матчі Ліги націй показали, що "жовто-блакитні" не здатні грати за лекалами 2019-го року проти елітних суперників. За короткий відрізок у Лізі націй збірна навчились готувати нетривіальні плани під топових суперників, перебуваючи у скрутному кадровому становищі. Всі вони мали руйнівний характер, але в цьому немає нічого страшного – тренери просто проявили гнучкість, підлаштувавшись під можливості свого складу.

Складність у оцінках нашої збірної полягає в тому, що Андрій Шевченко не мав стабільної основи, а цикл відбору до Євро-2020 взагалі не схожий на останній осінній цикл України. Плюс полягає у тому, що "жовто-блакитні" можуть зіграти по-різному, але проблеми зі складом сильно били по ігрових зв'язках. Для Андрія Шевченка це дуже важливий аспект.

Зрештою, варто розуміти рівень України. Навіть у відборі до Євро-2020 нам відверто пощастило з Португалією, та і проти Іспанії в Лізі націй стрункість нашого плану (а він дійсно був крутим) могла розвалитись під тиском гранда. Німці ж погано починали проти України й напомилялися на три голи, але у підсумку стільки пропустили лише ми.

"Жовто-блакитним" не вистачає інтенсивності й кадрової комплектації, аби на рівних тягатися з командами елітного класу – це показав той же матч у Парижі, коли забивали Кавамінга та Жиру. Перший у мертвій ситуації просто пробив через себе (навіть не у падінні), а другий красиво вистрілив у дев'ятку, обробивши м'яч одним дотиком – хоча Миколенко накривав його правильно. Це і є клас. Тут ми відстаємо безнадійно. Втім, не варто вішати носи, адже порядок частенько б'є цей клас.

Кадрова ситуація

Травмовані: Циганков, Бєсєдін, Степаненко

Під питанням: Мбаппе

Не зіграють з інших причин: Довбик (не встигли подати документи)

Орієнтовні склади на матч Франція – Україна

Франція: Льоріс – Павар, Варан, Кімпембе, Ернандес – Канте – Рабйо, Мбаппе, Погба – Жиру, Грізманн

Україна: Бущан – Караваєв, Кривцов, Матвієнко, Миколенко – Сидорчук – Марлос, Маліновський, Зінченко, Зубков – Яремчук

Прогноз "Футбол 24" – 3:0

Україна втратила двох важливих атакувальних футболістів і не змогла компенсувати їхню втрату Довбиком через вимоги французького законодавства, однак ці втрати не є аж надто важливими у Парижі. Критичною є відсутність Степаненка, адже Андрію Шевченку доведеться паркувати автобус. У ньому дуже багато залежитиме від здатності центрхавів вчасно закривати зони в центрі поля – і Тарас тут був дуже потрібним. Осінні поєдинки показали, що прямої заміни опорнику Шахтаря у нас поки немає.

Франція буде домінувати й розривати наші оборонні порядки. Очевидно, щоб без забитого м'яча господарі поле не покинуть – і навряд чи це буде один м'яч. Букмекери зовсім не вірять у збірну України, та і експерти не мають надій на щось, крім автобуса. Ми або вистоїмо, або ні.

Якщо вдасться вистояти, то це буде диво. А дива, на жаль, не трапляються часто – особливо коли мова йде про матчі в Парижі.

Франція має слабкі місця, або Шпаргалка для Шевченка, як помститися чемпіонам світу за 1:7