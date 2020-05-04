"Якщо у когось карієс або дірки – Павлов не брав на збори": Безус – про незвичні методи контролю екс-тренера Ворскли

Півзахисник Гента та збірної України Роман Безус розповів про період виступів у Ворсклі під керівництвом Миколи Павлова.

"У нього такі методи – і щодо ваги, і щодо фізичних навантажень. Для прикладу, ми після кожної відпустки ходили до дантиста. Якщо у когось карієс або дірки – він не брав на збори. Від цього безпосередньо залежить фізичний стан.

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Павлов мене виховав, тому мені це підходило. Це більше методи контролю. Зайвий кілограм – це недисциплінованість. Отже, треба було стати на вагу ввечері і проконтролювати.

Ми якось перемогли в Маріуполі 6:2, начебто все нормально. Вранці викликає мене – тиск 150, пропотів 5 разів. І він каже: "Дивись, піжон. У всіх гравців футболка заправлена, а у тебе – навипуск". Прилетіло", – сказав Безус в ефірі на сторінці видання Tribuna у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, Роман виступав у складі полтавської команди з 2009 по 2012 рік, звідки у 2013-му перейшов у київське Динамо.

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