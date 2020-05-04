toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

Безус зізнався, в якій команді найбільше страждав на зіркову хворобу

4 травня 17:36 731 Читать на русском
Безус зізнався, в якій команді найбільше страждав на зіркову хворобу
Роман Безус / Фото з відкритих джерел

Український легіонер бельгійського Гента Роман Безус поділився думками щодо перевірки славою і грошима.

"Прямо так, щоб високо літав, думаю, що ні. При Миколі Павлові (екс-тренер Ворскли – прим.) такого не могло статися в принципі. А от коли перейшов в Динамо, напевно, був якийсь момент.

Безус оцінив правильність рішення достроково завершити сезон у Бельгії

Зоряна хвороба пов'язана з твоїм оточенням. Якщо у тебе є друзі і виховання – тобі підкажуть. Або ж ти навіть сам зрозумієш, що це повинно відпасти", – сказав Безус в ефірі на сторінці видання Tribuna у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, Роман перейшов у Динамо з полтавської Ворскли у 2013 році і провів у складі київського клубу два сезони.

"Це сенсаційне відео – цікаво, як Динамо було настільки некомпетентне": киян рознесли за 2 проблемні трансфери

blog_ava
Вукоєвіч заарештований – легенда Динамо погрожував вбити дружину, її сестру та маму
13:40
12503
Теги
Динамо Динамо Ворскла Ворскла Роман Безус Роман Безус
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
4
хв
Львів
23:55
Олімпік
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук