Безус зізнався, в якій команді найбільше страждав на зіркову хворобу

Український легіонер бельгійського Гента Роман Безус поділився думками щодо перевірки славою і грошима.

"Прямо так, щоб високо літав, думаю, що ні. При Миколі Павлові (екс-тренер Ворскли – прим.) такого не могло статися в принципі. А от коли перейшов в Динамо, напевно, був якийсь момент.

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Зоряна хвороба пов'язана з твоїм оточенням. Якщо у тебе є друзі і виховання – тобі підкажуть. Або ж ти навіть сам зрозумієш, що це повинно відпасти", – сказав Безус в ефірі на сторінці видання Tribuna у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, Роман перейшов у Динамо з полтавської Ворскли у 2013 році і провів у складі київського клубу два сезони.

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