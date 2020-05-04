"Если у кого-то кариес или дырки – Павлов не брал на сборы": Безус – о необычных методах контроля экс-тренера Ворсклы

Полузащитник Гента и сборной Украины Роман Безус рассказал о периоде выступлений в Ворскле под руководством Николая Павлова.

"У него такие методы – и по весу, и по физическим нагрузкам. Например, мы после каждого отпуска ходили к дантисту. Если у кого-то кариес или дырки – он не брал на сборы. От этого напрямую зависит физическое состояние.

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Павлов меня воспитал, поэтому мне это подходило. Это больше методы контроля. Лишний килограмм – это недисциплинированность. Значит, надо было встать на весы вечером и проконтролировать.

Мы как-то победили в Мариуполе 6:2, вроде все нормально. Утром вызывает меня – давление 150, пропотел 5 раз. И он говорит: "Смотри, пижон. У всех игроков футболка заправлена, а у тебя – навыпуск". Прилетело", – сказал Безус в эфире на странице издания Tribuna в социальной сети Instagram.

Напомним, Роман выступал в составе полтавской команды с 2009 по 2012 год, откуда в 2013-м перешел в киевское Динамо.

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