"Якщо ти любиш футбол, то ти любиш Мессі", – тренер збірної Бельгії прокоментував шостий "Золотий м'яч" аргентинця

Головний тренер збірної Бельгії Роберто Мартінес вважає перемогу Ліонеля Мессі в голосуванні за найкращого футболіста світу абсолютно заслуженою.

"Мені пощастило тренувати золоте покоління бельгійських футболістів. У нас є такі гравці, як Азар, де Брюйне, Вітцель, Лукаку, Вермален і багато інших. Я повинен бути задоволений тим, що маю.

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Мессі дійсно заслужив "Золотий м'яч". Якщо ти любиш футбол, то ти любиш Мессі. Одного разу він завершить кар'єру, але я бачив, як він грав проти Борусії Д на Камп Ноу, і можу сказати, що Мессі буде радувати нас ще багато років", – цитує Мартінеса Mundo Deportivo.

Нагадаємо, на початку тижня Мессі отримав свій 6-й "Золотий мяч", встановивши рекордне досягнення в історії футболу.

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