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Статуя Мессі з'явиться в передмісті Мадрида – федерація футболу Іспанії хоче підкреслити велич зірки Барселони

15:22 188 Читать на русском
Статуя Мессі з'явиться в передмісті Мадрида – федерація футболу Іспанії хоче підкреслити велич зірки Барселони
Ліонель Мессі / ESPN

Королівська іспанська футбольна федерація (RFEF) планує встановити статую на честь нападника Барселони Ліонеля Мессі.

Статую аргентинського форварда хочуть встановити в місті Лас-Росас, який знаходиться в провінції Мадрида, інформує Mundo Deportivo. Вона буде стояти поруч зі статуями Альфредо Ді Стефано, Пеле і Дієго Марадони.

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Єдиний сумнів полягає в тому, чи буде іспанська федерація чекати, поки аргентинець закінчить кар'єру, як у випадку з трьома іншими футболістами, чи почне працювати над статуєю вже зараз.

Нагадаємо, на початку тижня Мессі отримав свій 6-й "Золотий мяч", встановивши рекордне досягнення в історії футболу.

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