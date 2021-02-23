Наставник Маккабі Тель-Авів Патрік ван Леувен не опускає руки перед наступним двобоєм з Шахтарем.

"Шанси завжди 50 на 50. Якщо не думати позитивно, то немає сенсу летіти в Київ на цей матч. Гра повинна приносити задоволення, це гра, коли ви наважуєтеся показувати футбол, в такому випадку у вас будуть можливості.

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У нашої команди були можливості в першому матчі, але ми їх не використали", – сказав ван Леувен для сайту Маккабі.

Нагадаємо, у першій зустрічі цих суперників в Ізраїлі Шахтар впевнено переміг (2:0), матч-відповідь відбудеться 25 лютого, початок о 19:55.

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