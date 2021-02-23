Наставник Маккаби Тель-Авив Патрик ван Леувен не опускает руки перед следующим поединком с Шахтером.

"Шансы всегда 50 на 50. Если не думать позитивно, то нет смысла лететь в Киев на этот матч. Игра должна приносить удовольствие, это игра, когда вы осмеливаетесь показывать футбол, в таком случае у вас будут возможности.

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У нашей команды были возможности в первом матче, но мы их не использовали", – сказал ван Леувен для сайта Маккаби.

Напомним, в первой встрече этих соперников в Израиле Шахтер уверенно победил (2:0), ответный матч состоится 25 февраля, начало в 19:55.

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