Шахтар – Маккабі Тель-Авів: "гірники" ефектним відео закликали фанів підтримати команду у Лізі Європи
06:00 - Читать на русском
Шахтар розраховує на допомогу "12-го гравця" у поєдинку ЛЄ проти Маккабі Тель-Авів.
Шахтар опублікував на своєму Youtube-каналі промо до матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти Маккабі Тель-Авів.
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На відео донецький клуб закликає вболівальників прийти 25 лютого на НСК Олімпійський для підтримки "гірників". Нагадаємо, київська влада дала дозвіл на часткове заповнення трибун.
У першій зустрічі Шахтар на виїзді здолав ізраїльтян (2:0).
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