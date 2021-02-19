"Футбол 24" – із ранковим оглядом експертних коментарів на тему гарячих баталій Динамо та Шахтаря в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Українські клуби не програли у своїх перших матчах євровесни. Це – позитивний момент. Динамо пропустило на власному полі, а Шахтар, попри комфортну перемогу в Ізраїлі, оголив кілька тривожних симптомів – це негатив. Давайте розбиратися.

Динамо: "Хто взагалі був капітаном?"

Агент, менеджер та експерт В'ячеслав Заховайло без особливих емоцій підсумовує: результат – справедливий.

Наш італійський скаут Алекс Великих узагалі вважає, що моментами Динамо грало красиво, і називає двох найкращих.

Менеджер Олександр Ольшанецький озвучив те, що у багатьох на язику: "Гра команди в останні роки не особливо залежить від імені тренера".

Журналіст Футбол 24 і Gazeta.ua Сергій Тищенко підкреслює грубі індивідуальні помилки динамівців. Надія на успіх у матчі-відповіді у нього все ще жевріє.

А ось Леон Вургафт, оглядач із Хайфи, засипав Динамо багатьма болючими, неприємними запитаннями. Чи є на них відповіді?

Якщо й можна чимось пишатись крім супергола Буяльського, то хіба що перерваною у Києві суперсерією бельгійського чемпіона.

Шахтар: "З Мораєсом все зовсім погано"

"Гірники" відкрили рахунок ще в першому таймі, а ефектна комбінація справила враження на екс-хавбека збірної України і телевізійного експерта Євгена Левченка.

Одразу ж відреагував і Брутальний футбол.

Підсумкові 2:0 не здивували нікого, зокрема – Алекса Великих. Скаут обережно зазирає у наступний раунд євротурніру.

Оглядач Трибуни Олександр Сажко підійшов до аналізу більш критично. Є тривожні нюанси...

І тільки побачивши допис коментатора ТК Футбол Кирила Круторогова, стає зрозуміло, що мав на увазі Андрій Шевченко, висловлюючись мовою жестів у віп-ложі Олімпійського. Наставник головної команди країни передбачав тріумф Шахтаря :))

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"Розморозили морозильну камеру": бельгійські ЗМІ назвали слабке місце Динамо, а легенда Брюгге лютує через Буяльського