"Луческу – не чарівник": чи є у Динамо капітан, з Мораєсом все погано, або Що насправді мав на увазі Шева
"Футбол 24" – із ранковим оглядом експертних коментарів на тему гарячих баталій Динамо та Шахтаря в 1/16 фіналу Ліги Європи.
Українські клуби не програли у своїх перших матчах євровесни. Це – позитивний момент. Динамо пропустило на власному полі, а Шахтар, попри комфортну перемогу в Ізраїлі, оголив кілька тривожних симптомів – це негатив. Давайте розбиратися.
Динамо: "Хто взагалі був капітаном?"
Агент, менеджер та експерт В'ячеслав Заховайло без особливих емоцій підсумовує: результат – справедливий.
Наш італійський скаут Алекс Великих узагалі вважає, що моментами Динамо грало красиво, і називає двох найкращих.
Менеджер Олександр Ольшанецький озвучив те, що у багатьох на язику: "Гра команди в останні роки не особливо залежить від імені тренера".
Журналіст Футбол 24 і Gazeta.ua Сергій Тищенко підкреслює грубі індивідуальні помилки динамівців. Надія на успіх у матчі-відповіді у нього все ще жевріє.
А ось Леон Вургафт, оглядач із Хайфи, засипав Динамо багатьма болючими, неприємними запитаннями. Чи є на них відповіді?
Якщо й можна чимось пишатись крім супергола Буяльського, то хіба що перерваною у Києві суперсерією бельгійського чемпіона.
Шахтар: "З Мораєсом все зовсім погано"
"Гірники" відкрили рахунок ще в першому таймі, а ефектна комбінація справила враження на екс-хавбека збірної України і телевізійного експерта Євгена Левченка.
Одразу ж відреагував і Брутальний футбол.
Підсумкові 2:0 не здивували нікого, зокрема – Алекса Великих. Скаут обережно зазирає у наступний раунд євротурніру.
Оглядач Трибуни Олександр Сажко підійшов до аналізу більш критично. Є тривожні нюанси...
І тільки побачивши допис коментатора ТК Футбол Кирила Круторогова, стає зрозуміло, що мав на увазі Андрій Шевченко, висловлюючись мовою жестів у віп-ложі Олімпійського. Наставник головної команди країни передбачав тріумф Шахтаря :))
"Розморозили морозильну камеру": бельгійські ЗМІ назвали слабке місце Динамо, а легенда Брюгге лютує через Буяльського