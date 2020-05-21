Якщо Холанд настільки крутий, то чому він в Дортмунді? – очільник Бундесліги приголомшив зверхньою заявою

Генеральний директор Бундесліги Крістіан Зайферт не дуже обережно висловився про вундеркінда Ерлінга Холанда в інтерв'ю Marca.

– Потенційний від'їзд Ерлінга Холанда в Реал стане великою втратою для Бундесліги?

– Коли будь-який великий гравець покидає чемпіонат – це втрата. Але в мене є зустрічне запитання: якщо він настільки крутий, то чому він в Дортмунді?

– Бо Дортмунд спрацював найшвидше та найкмітливіше.

– Зауважте, ви це сказали, а не я. Зараз легко захоплюватися гравцем, який вже в центрі уваги всього світу. Значно важче підписати його до того, як він стане зіркою. А Дортмунд зробив це – знову прекрасна робота.

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Варто відзначити, що саме завдяки Крістіану Зайферту Бундесліга першою серед топ-чемпіонатів повернулася з карантину. Ерлінг Холанд, своєю чергою, забив перший гол після відновлення змагань, долучившись до розгрому Шальке.

Борусія підписала Холанда взимку з Зальцбурга за мізерні 20 мільйонів євро. За інформацією преси, у контракті Ерлінга з Дортмундом прописана сума відступних, однак активувати клаусулу вже цього літа неможливо.

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