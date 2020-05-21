Если Холанд настолько хорош, то почему он в Дортмунде? – глава Бундеслиги ошеломил пренебрежительным заявлением

Генеральный директор Бундеслиги Кристиан Зайферт не очень аккуратно высказался о вундеркинде Эрлинге Холанде в интервью Marca.

– Потенциальный отъезд Эрлинга Холанда в Реал станет большой потерей для Бундеслиги?

– Когда любой великий игрок покидает чемпионат – это потеря. Но у меня есть встречный вопрос: если он настолько хорош, то почему он в Дортмунде?

– Потому что Дортмунд сработал быстрее и умнее других.

– Заметьте, вы это сказали, а не я. Сейчас легко восхищаться игроком, который уже в центре внимания всего мира. Значительно труднее подписать его до того, как он станет звездой. А Дортмунд сделал это – опять прекрасная работа.

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Стоит отметить, что именно благодаря Кристиану Зайферту Бундеслига первой среди топ-чемпионатов вернулась из карантина. Эрлинг Холанд, в свою очередь, забил первый гол после возобновления соревнований, приобщившись к разгрому Шальке.

Боруссия подписала Холанда зимой из Зальцбурга за мизерные 20 миллионов евро. По информации прессы, в контракте Эрлинга с Дортмундом прописана сумма отступных, однако активировать клаусулу уже этим летом невозможно.

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