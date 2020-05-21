toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Германия
ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ

Если Холанд настолько хорош, то почему он в Дортмунде? – глава Бундеслиги ошеломил пренебрежительным заявлением

17:16 25 Читати українською
Если Холанд настолько хорош, то почему он в Дортмунде? – глава Бундеслиги ошеломил пренебрежительным заявлением
Эрлинг Холанд

Генеральный директор Бундеслиги Кристиан Зайферт не очень аккуратно высказался о вундеркинде Эрлинге Холанде в интервью Marca.

– Потенциальный отъезд Эрлинга Холанда в Реал станет большой потерей для Бундеслиги?

– Когда любой великий игрок покидает чемпионат – это потеря. Но у меня есть встречный вопрос: если он настолько хорош, то почему он в Дортмунде?

– Потому что Дортмунд сработал быстрее и умнее других.

– Заметьте, вы это сказали, а не я. Сейчас легко восхищаться игроком, который уже в центре внимания всего мира. Значительно труднее подписать его до того, как он станет звездой. А Дортмунд сделал это – опять прекрасная работа.

Бундесліга вчить Європу виходити з карантину – як відновити сезон з хворими футболістами та на фоні скандалів

Стоит отметить, что именно благодаря Кристиану Зайферту Бундеслига первой среди топ-чемпионатов вернулась из карантина. Эрлинг Холанд, в свою очередь, забил первый гол после возобновления соревнований, приобщившись к разгрому Шальке.

Боруссия подписала Холанда зимой из Зальцбурга за мизерные 20 миллионов евро. По информации прессы, в контракте Эрлинга с Дортмундом прописана сумма отступных, однако активировать клаусулу уже этим летом невозможно.

Несподіваний герой Дортмунда, вуса Кімміха, косоокі "бики" та мертві "музиканти" – Бундесліга зачарувала світ

blog_ava
Главные новости футбола 20 мая: спарринги перед УПЛ, гол Милевского, проблемы Тимощука, Беседин и скандальное видео
07:00
392
Теги
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Германия Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
18
мин
Динамо Киев
14:00
Рух
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук