Головний тренер Баварії Томас Тухель може залишитися на чолі команди, якщо керівництво піде на поступки.

Німецький фахівець збирався покинути мюнхенців влітку через невдачі. Утім, ситуація змінилася, оскільки керівництво Баварії не знайшло йому заміни і тепер вмовляє Томаса Тухеля залишитися в команді.

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Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, після нового етапу переговорів сторони ще не дійшли згоди. Основна перепона – вимоги Тухеля, що стосуються терміну дії договору. Він хоче, щоб контракт діяв щонайменше до літа 2026 року. Чинна угода 50-річного тренера розрахована до кінця сезону 2024/25.

Нагадаємо, Баварія у поточному сезоні не здобула жодного трофея. В Бундеслізі наразі мюнхенці перебувають на другому місці з 72 балами.

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