"Чи фантастичним є варіант, щоб я пішов працювати в Динамо? А чому фантастичний? У моїй команді зірок українського футболу бігає майже половина динамівців. Мої стосунки з братами Суркісами завжди були хорошими, хоча я на них маю бути ображений. Але образити мене нереально. Думаю, Динамо вже скоро заберуть у них.

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Що я маю на увазі? Націоналізують. Ходять такі розмови. Але це не точно. Якщо Динамо стане державним клубом, то буде дупа. Швидше за все, розпродадуть: поля, базу. Адже в нас так націоналізовують. Хто з бізнесменів міг би купити Динамо? Зараз не знаю. П'ять років тому хотіли купити якісь китайці, але не продали", – цитує Леоненка FanDay.

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