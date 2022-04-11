"Чи знаю, що Денисов мене звільнив з телеканалів Футбол? Я хотів би почути це від нього особисто, а не від друзів. Інтерв'ю, на яке він посилається, швидше за все, – відмазка. На ТК Футбол зараз усіх розганяють. Думаю, що я просто потрапив під скорочення. Денисов придумав причину через інтерв'ю, хоча міг мене набрати і все сказати. Я люблю відвертість.

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Я казав, що російські спортсмени не винні і їх не потрібно дискваліфіковувати... Я можу й зараз це сказати. Будь-яка нормальна людина розуміє, що вони нічого не вирішують. Спорт – інструмент російської пропаганди? Ні! Вони можуть відсидіти багато років за слова. У цьому плані я розумію спортсменів.

Чи повернусь на телеканал Футбол у майбутньому? Я ні на кого не тримаю зла. Щодо Денисова, я просто зроблю висновки. Не забувайте, хто з нас великий – я, а не Денисов! У мене на телеканалі з усіма були дружні стосунки. Я не маю ворогів", – розповів Леоненко у інтерв'ю Fanday.

Нагадаємо, сьогодні, 11 квітня, Олександр Денисов оголосив про звільнення Віктора Леоненка з телеканалів Футбол. Причиною стали слова екс-форварда Динамо, що російські спортсмени не винні у нападі їхньої країни на Україну.

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