"Фантастический ли вариант, чтобы я пошел работать в Динамо? А почему фантастический? В моей команде звезд украинского футбола бегает почти половина динамовцев. Мои отношения с братьями Суркисами всегда были хорошими, хотя я на них должен быть обижен. Но обидеть меня нереально. Думаю, Динамо уже скоро заберут у них.

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Что я имею в виду? Национализируют. Ходят такие разговоры. Но это не точно. Если Динамо станет государственным клубом, то будет жопа. Скорее всего, распродадут: поля, базу. У нас ведь так национализируют. Кто из бизнесменов мог бы купить Динамо? Теперь не знаю. Пять лет назад хотели купить какие-нибудь китайцы, но не продали", – цитирует Леоненко FanDay.

Напомним, руководство ТК "Футбол" приостановило сотрудничество с экспертом после резонансного интервью со словами поддержки российских спортсменов.

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