"Я не проти, що Шовковський очолив Динамо, але про нього ще рано говорити. По-перше, мало матчів зіграно, а по-друге, навесні його можуть зняти, якщо Динамо раптом випадково програє Минаю.

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У мене запитання до Ігоря Михайловича: чому не взяти Максимова? У нас президенти люблять почудити, але вони платять свої гроші, тож заслуговують мати результат", – цитує Віктора Леоненка видання Український футбол.

Нагадаємо, Мірча Луческу подав у відставку після поразки від донецького Шахтаря (0:1) в 13-му турі УПЛ. На тренерському містку румуна замінив Олександр Шовковський, який виграв всі матчі після свого призначення. "Біло-сині" обіграли Кривбас (2:0), Рух (2:0), Металіст 1925 (4:2) та Оболонь (2:0). Юрій Максимов нині очолює СК Дніпро-1, який посідає другу сходинку турнірної таблиці.

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