"Что может быть дальше в Динамо? Думаю, если команда проиграет Шахтеру, то изменения будут мгновенные. Никто не будет терпеть, ждать и давать шанс тренеру, который летом может уйти. Это бесперспективно.

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Кто может быть на замену? Первый кандидат – Шовковский. Но есть вопрос, что сейчас Шовковский работает в штабе Луческу. Есть вариант с Костюком. Он хорошо знает молодых футболистов, воспитывал их. Мы видим хорошую историю в Рухе – Пономарев знает игроков с детства, набрал большинство из них, довел до первой команды и сейчас претендует на еврокубки.

Конечно, решение будет принимать Суркис. Но оно, вероятнее всего, будет только если команда проиграет. Если команда с неплохим футболом сыграет вничью или даже выиграет, то Луческу, конечно, будет работать дальше", – резюмировал Цыганык в эфире Циганик LIVE.

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